Al meer dan 7.600 euro ingezameld voor Sprotje, de kat die in de oven werd gestopt

Kortrijk - Sprotje, het katje van amper een jaar oud dat zwaar mishandeld werd in Kortrijk, is aan de betere hand. Meer zelfs: de crowdfunding die werd opgericht om haar medicatie en verzorging te betalen, heeft nu al een bedrag van meer dan 7.600 euro opgehaald.

Afgelopen week werd de jonge kat Sprotje in de nacht van woensdag op donderdag erg hard aangepakt. Een jonge man stopte het dier in oven van 200 graden, terwijl hij zelf met enkele vrienden aan het gamen en drinken was. Een van de mannen greep uiteindelijk toch in en ontfermde zich over Sprotje. Toch duurde het nog tot vrijdag vooraleer ze bij de dierenarts belandde.

Valérie en Sprotje Foto: kvo

“Het beestje was er bijzonder slecht aan toe”, vertelt dierenarts Valérie Huvaere. “De kattin heeft zware brandwonden, zo zijn de kussentjes op haar pootjes helemaal verbrand en zijn er interne bloedingen. We behandelen haar met morfineachtige pijnstillers en honingzalf, om de brandwonden te verzorgen.”

Meer dan 7.600 euro

Dierenartsenpraktijk Overleie startte daarop een crowdfunding om geld in het laatje te brengen voor de verzorging van de ernstige brandwonden, want Sprotje heeft medicatie en verbanden nodig. De crowdfunding bracht ondertussen al meer dan 7.600 euro op. Veel meer dan beoogde 500 euro, het bedrag dat voor ogen werd gehouden om de verzorging van Sportje te betalen.

Wie nog een bijdrage wil storten, kan dat hier doen. Het bedrag dat niet voor Sprotje wordt gebruikt, gaat naar het asiel van Zwevegem.