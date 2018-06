Volg live: Bondscoach Roberto Martinez en Eden Hazard nemen het woord om 15u15

Bondscoach Roberto Martinez en kapitein Eden Hazard staan de pers om 15u15 te woord. Morgen komt Costa Rica op bezoek in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. Dat is de laatste oefenpartij voor onze nationale ploeg afzakt naar het WK in Rusland. Op donderdag is het zover en gaat het wereldkampioenschap van start. Op 18 juni nemen Hazard & co het in hun eerste groepswedstrijd op tegen Panama.