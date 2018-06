Van Rompuy haalt uit naar N-VA: “Doel van De Wever is CD&V verzwakken”

Eric Van Rompuy (CD&V)heeft in een interview met De Zondag scherp uitgehaald naar coalitiepartner N-VA. “Het doel van De Wever is CD&V verzwakken

Eric Van Rompuy was Europees, Vlaams en federaal parlementslid, schepen in Zaventem en ook Vlaams minister. Maar volgend jaar houdt de CD&V’er het toch voor bekeken in de politiek. Hij wordt dan 70. “Het is genoeg geweest,” zegt hij. “Ik ben fier op mijn carrière, ik heb toch wat betekent in de politiek.” Maar hij voelt ook de nederlaag: de achteruitgang van de partij doet hem pijn: “Ik betreur dat we geen 20 procent meer halen. Ik voel mij mee verantwoordelijk.”

Maar de grootste schuld, die legt Van Rompuy niet bij zichzelf. Wel bij coalitiepartner N-VA. “Het doel van Bart De Wever is CD&V verzwakken. Voor hem telt alleen perceptie.”

De Wever ontmaskeren

N-VA moet ontmaskerd worden, klinkt het bij Van Rompuy. Foto: Jan Van der Perre

Het is niet de eerste keer dat Van Rompuy uithaalt naar N-VA. Op zijn eigen website gaf hij al eerder te kennen dat hij het gedrag van de coalitiepartner volledig afkeurt. “Je kan geen onderwerp bedenken of De Wever valt ons aan. Zelfs over statiegeld op plastic moet hij zijn mening geven om Joke Schauvliege te beschadigen”, zegt Van Rompuy in het interview. Volgens de voorzitter van de Kamercommissie Financiën hoeft het helemaal niet zo te lopen, al zeker niet als ze dezelfde standpunten delen. “Wij hanteren over integratie steeds hetzelfde discours van rechten en plichten. Maar we worden door De Wever in de hoek geduwd van naïeve opengrenzenmensen. Opnieuw: dat is perceptie. Ik maak mij daar grote zorgen over.”

Voor Van Rompuy staat het vast dat CD&V uit de perceptie moet klauteren waar N-VA hen induwt. Hij wil de partij dan ook ontmaskeren. “Ofwel doen we mee aan dat brutale taalgebruik, ofwel blijven we ons zelf. Ik kiest voor de laatste, moeilijkste optie”, klinkt het. “Maar soms mogen we wel agressiever communiceren. Je moet N-VA ontmaskeren.” En dat blijft Van Rompuy ook van plan te doen.