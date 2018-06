Belgen blijven winnen in MLS

FC Dallas heeft zaterdagavond op de veertiende speeldag van de Major League of Soccer (MLS) de drie punten thuisgehouden tegen Montreal Impact. De 2-0 eindstand stond al na achttien minuten op het scorebord.

Een eigen doelpunt van Mancosu (5.) en een benutte strafschop van Diaz (18.) volstonden voor de thuisploeg. Roland Lamah stond bij Dallas aan de aftrap en werd na 64 minuten gewisseld.

De Texanen blijven door hun vierde zege op rij mee aan kop in de Western Conference. Dallas telt na 14 speeldagen 29 punten, evenveel als Sporting Kansas City dat al een wedstrijd meer speelde. Montreal Impact is tiende en voorlaatste in de Eastern Conference.

(belga)