Union houdt topschutter langer aan boord

1B-club Union heeft aanvaller Julien Vercauteren een nieuw contract voorgeschoteld. De topschutter van de Brusselse club tekende een overeenkomst voor één seizoen, met een optie op nog een seizoen. Vercauteren was het voorbije seizoen goed voor acht goals in dertig officiële duels.

“We zullen zijn uitzonderlijke traptechniek nog minstens één seizoen kunnen bewonderen”, toonden de Brusselaars zich fier op hun website.

De 25-jarige Vercauteren heeft er na zijn jeugdopleiding bij Lierse al een woelige carrière opzitten. Na een sterk debuut op het Lisp trok de buitenspeler naar de Franse eersteklasser Nice. Een geslaagd avontuur werd het echter niet. Vercauteren kwam in twee seizoenen aan de Azurenkust maar tot tien officiële duels. Tussendoor werd hij in het voorjaar van 2016 een half jaar uitgeleend aan Westerlo. Zijn contract bij Nice werd in februari 2017 ontbonden, waarop een kort avontuur bij het Kroatische RNK Split volgde. Maar ook daar kon de Brusselaar niet doorbreken.

Het was Union dat vorige zomer een reddingsboei uitgooide. Vercauteren bloeide opnieuw open bij de Unionisten en hielp het team in de play-downs behoeden voor de degradatie.

