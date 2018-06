Gerechtelijk onderzoek gestart na dood peuter in lift van winkelcentrum: “Omstandigheden moeten opgehelderd worden”

Afgelopen vrijdag kwam een jongetje van vijf om in een winkelcentrum in het Franse Argentuil nadat de lift plots defect raakte. De precieze omstandigheden zijn nog steeds niet duidelijk, maar de onderzoeksrechter bevestigde vandaag dat een gerechtelijk onderzoek naar onvrijwillige doodslag wordt gestart.

De kleuter van vijf was met zijn familie aan het winkelen in het shoppingcentrum Côte Seine in Argenteuil, toen het noodlot toesloeg. De precieze omstandigheden van het drama zijn nog steeds niet duidelijk, maar vermoedelijk raakte de liftkooi ontkoppeld net op het moment dat het jongetje wou uitstappen. Hij maakte daardoor een dodelijke val. De familie, die op dat moment ook nog in de cabine was, zag alles voor de eigen ogen gebeuren maar pogingen om in te grijpen konden niet meer baten.

Zo’n duizend mensen werden geëvacueerd na het incident en het winkelcentrum bleef nadien nog het hele weekend gesloten. Na het liftongeval, waar verschillende passanten getuige van waren, werd meteen een psychologische cel naar het winkelcentrum gestuurd om de betrokken mensen bij te staan.

Onvrijwillige doodslag

De onderzoeksrechter heeft zondag bepaald dat een gerechtelijk onderzoek komt naar onvrijwillige doodslag. Schindler France, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het onderhoud van de lift, heeft in een persbericht laten weten “erg verdrietig en in shock te zijn door de dood van de jongen”. Schindler zal alles in het werk stellen om samen met de autoriteiten de reden van het ongeval vast te stellen, klonk het nog. “De omstandigheden van deze tragedie moeten worden opgehelderd.”