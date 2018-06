Ruim 600 bootvluchtelingen gered op Middellandse Zee

Bij zes verschillende reddingsacties op de Middellandse Zee zijn 629 migranten gered. Na “een bijzonder stresserende nacht” zijn die mensen nu aan boord van het reddingsschip ‘Aquarius’, zo meldt hulporganisatie Artsen zonder Grenzen zondag via Twitter. Onder de geredde mensen bevinden zich 123 niet-begeleide minderjarigen, 11 kinderen en 7 zwangere vrouwen.

Bijzonder kritiek was de situatie bij het evacueren van twee opblaasboten, toen een van de boten in het duister stukging en meer dan 40 mensen in het water belandden. Na de redding van 229 vluchtelingen nam de Aquarius nog eens 400 anderen aan boord, die eerder door de Italiaanse marine, kustwacht en vrachtschepen gered waren.