Kans op zondvloed in het zuiden van het land

Brussel - Zondagnamiddag wisselen zonnige perioden af met wolkenvelden. In het westen, en vooral aan zee, is de bewolking hardnekkiger. Vooral ten zuiden van Samber en Maas is er opnieuw kans op fikse onweders, die overvloedige neerslag kunnen veroorzaken. De maxima liggen rond 19 graden aan zee en in Hoog-België. Elders liggen ze tussen 24 en 27 graden. De wind waait meestal zwak en later soms matig uit noordelijke richtingen. Aan zee waait een matige wind uit noord of noordnoordoost, meldt het KMI.

Komende nacht blijft er in het zuidoosten van België kans op felle onweersbuien, al zouden ze geleidelijk wat minder actief moeten worden. In Vlaanderen blijft het op de meeste plaatsen droog met vooral veel hoge bewolking. Aan zee kunnen er ook opnieuw meer lage wolken opduiken. De minima liggen tussen 14 en 16 graden. De wind waait matig en ruimt van noordnoordoost naar noordoost.

Maandag wordt het op de meeste plaatsen zwaarbewolkt door een regen- en onweerszone die vanuit Frankrijk boven ons land komt te liggen. Vooral in de zuidoostelijke helft van het land is er alweer kans op felle onweders met veel neerslag. Het noordwesten van het land ontsnapt hier waarschijnlijk grotendeels aan, al is het niet uitgesloten dat enkele buien ook tot die regio’s doordringen. De maxima liggen rond 18 graden aan zee en in de Hoge Venen. In het centrum verwachten we temperaturen tussen 22 en 24 graden. De wind waait matig en aan zee soms vrij krachtig uit de noordoostelijke sector. In het uiterste zuidoosten van het land draait de wind naar oost tot zuidoost.

Dinsdag sleept een vrij actieve regenzone tijdelijk over het zuidoosten van het land. In de namiddag verlaat deze het land via Frans Lotharingen. Elders blijft het meestal droog, maar het duurt tot het einde van de namiddag eer er enkele opklaringen komen aan de kust. De maxima schommelen tussen 15 en 20 graden. Er waait een matige en soms een vrij krachtige wind uit noord tot noordoost.

Woensdag ontwikkelt er zich een hogedrukgebied over Groot-Brittannië. Het wordt meestal droog en gedeeltelijk bewolkt. Er waait een matige noordenwind. De maxima zijn normaal voor het seizoen en schommelen tussen 14 en 18 graden.