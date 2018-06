Donald Trump en Kim Jong-un aangekomen in Singapore: “Het wordt een spannende dag”

Trump verliet zaterdag vroegtijdig de G7-top in Canada om naar Singapore te reizen. Hij werd ontvangen door de Singaporese minister van Buitenlandse Zaken Vivian Balakrishnan. Zoals aangekondigd reisde First Lady Melania Trump niet mee naar Singapore.

In een tweet van zaterdag schreef Trump dat hij onderweg was naar Singapore, “waar we de kans hebben om een zeer mooi resultaat te realiseren voor Noord-Korea en de wereld”. “Het wordt zeker een spannende dag, en ik weet dat Kim Jong-un hard zal werken om iets te doen dat in het verleden nog maar zelden is gedaan.”

I am on my way to Singapore where we have a chance to achieve a truly wonderful result for North Korea and the World. It will certainly be an exciting day and I know that Kim Jong-un will work very hard to do something that has rarely been done before...