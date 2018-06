“Trump die de brexit onderhandelt? Dat zou een heel goed idee zijn”

Brussel - Boris Johnson, de Britse minister van Buitenlandse Zaken, zou het geen slecht idee vinden mocht de Amerikaanse president Donald Trump voor de Britten de brexit-onderhandelingen voeren. Dat zei hij off the record. Buzzfeed lekte de opnames van dat gesprek. Het lijkt echter weinig waarschijnlijk dat Johnson meende wat hij zei.

“Stel jullie even voor dat de Trump de brexit doet”, grapte Johnson. “Hij zou er keihard invliegen. De mislukkingen en de chaos zouden niet te overzien zijn. Iedereen zou denken dat hij gek geworden is. Maar eigenlijk zou je zo best wel eens resultaat kunnen boeken. Het zou een heel, heel goed idee zijn.”

Johnson deed zijn uitspraken afgelopen woensdagavond tijdens een bijeenkomst van een conservatieve drukkingsgroep, waar hij de hoofdspreker was. Toen hem naar Trump gevraagd werd, toonde Johnson zich opvallend positief. “Ik bewonder Donald Trump steeds meer. Ik begin er steeds meer overtuigd van te geraken dat er een methode zit in zijn waanzin.”