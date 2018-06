Twee kinderen verdronken in Nederland

In Nederland zijn zaterdag en zondag in totaal drie mensen om het leven gekomen door water. In Schoonloo is eind zaterdagnamiddag een tienermeisje verdronken in een recreatievijver, in Oudewater is zaterdagavond een jongetje (3) met zijn fietsje in een sloot gereden en zondagvoormiddag is een man met zijn wagen in het Van Starkenborghkanaal in Lutjesgast terechtgekomen.

De burgemeester van Oudewater, een Nederlandse gemeente nabij Utrecht, bevestigt het “hartverscheurende nieuws” op Twitter. Volgens het lokale Woerden TV fietste de kleine Lars (3) zaterdagavond langs een sloot en is hij in het water terechtgekomen. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en hebben het kind nog proberen reanimeren. Alle hulp kwam te laat.

Inmiddels ben ik geïnformeerd door de hulpdiensten dat Lars is overleden. Hartverscheurend nieuws. In onze gedachten en gebeden zijn we bij de ouders en dierbaren. Oudewater rouwt mee.

Ook in Schoonloo kende het weekend een dramatisch afloop. Daar is een tienermeisje om nog onbekende redenen verdronken in een zwemvijver. Op het moment dat de hulpdiensten toekwamen, had een omstaander het slachtoffer net uit het water gehaald. Het meisje werd gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar overleden.

Uit de auto in het water van het Van Starkenborghkanaal is inmiddels een lichaam geborgen. Persoon is overleden. De auto is nog niet uit het water gehaald. Onderzoek naar wat er is gebeurd is nog gaande. — Politie Groningen (@polgroningen) June 10, 2018

Zondagochtend rukten de hulpdiensten in Lutjesgast massaal uit na een melding van een wagen die in het kanaal gereden was. Een duikteam van de lokale brandweer en een traumahelikopter snelden naar de plaats van het ongeluk. Alle scheepvaartverkeer werd stilgelegd, omstreeks 11 uur werd de bestuurder levenloos uit het water gehaald.