Lierse Kempenzonen rijft Yoni Buyens binnen

Lierse Kempenzonen, de samensmelting tussen het oude Lierse en Oosterzonen, heeft zondag zijn eerste transfer voor het komende seizoen afgerond. Voormalig middenvelder van Lierse Yoni Buyens vervoegt de nieuwe voetbalclub in de Eerste Klasse Amateurs.

Het is voor Lierse Kempenzonen de eerste voetballer van het ter ziele gegane Lierse SK die het aan zich kan binden. Buyens tekende zondag een contract voor twee seizoenen. De club voerde eerder al gesprekken met Thomas Wils en Jonas Vinck.

Yoni Buyens werd opgeleid bij Lierse en maakte op 17-jarige leeftijd zijn debuut in het eerste elftal in het seizoen 2004/2005 tegen KRC Genk. In 2006 maakte hij de definitieve overstap naar de A-kern, waar hij zich onder de coaching van Kjetil Rekdal tot een basisspeler opwierp. In mei 2009 maakte hij de overstap naar KV Mechelen. In juli 2011 tekende de middenvelder bij Standard Luik. In zijn eerste twee seizoenen aan de boorden van de Maas was hij een vaste waarde, maar in zijn derde seizoen bij de Luikenaars moest hij voornamelijk de bank warmhouden.

Daarom werd hij nadien aan het Engelse Charlton Athletic verhuurd. In de zomer van 2015 keerde hij terug naar België en ondertekende hij een contract voor drie seizoenen bij KRC Genk. In januari 2017 werd hij voor een half seizoen verhuurd aan KVC Westerlo. Het seizoen erop keerde hij tijdens de zomermercato terug naar de club waar het allemaal begon, Lierse SK.