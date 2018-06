Zoon van wijlen actrice Farrah Fawcett aangeklaagd voor poging tot moord

Redmond O’Neal (33), zoon van beroemdheden Farrah Fawcett en Ryan O’Neal, is aangeklaagd voor poging tot moord. Volgens de politie van Los Angeles is hij verantwoordelijk voor een reeks gewelddadige aanvallen op onbekenden in mei dit jaar.

Begin mei werd de Amerikaanse stad Los Angeles geteisterd door een reeks gewelddadige aanvallen. Volgens de politie allemaal uitgevoerd door Redmond O’Neal (33).

Zo verdenken ze hem van het neersteken van een man op Venice Beach. Drie uur later zou hij een ander persoon in het gezicht, de nek en het bovenlichaam hebben gestoken, waarna hij hem achterliet in een plas bloed.

Naar verluidt viel hij zo maar liefst vijf willekeurige mensen aan tussen 2 en 5 mei dit jaar. De politie linkte hem aan de misdaden nadat hij gearresteerd werd bij een gewelddadige overval op een supermarkt in Santa Monica op 8 mei.

“Na zijn arrestatie stopten ook de gewelddadige aanvallen”, zegt de politie van Los Angeles. “Bovendien komt zijn uiterlijk overeen met de beschrijvingen die de slachtoffers hebben gegeven van hun aanvaller.”

O’Neal werd vrijdag aangeklaagd voor poging tot moord, twee aanvallen met een dodelijk wapen, bezit van een dodelijk wapen, bedreigingen en slagen en verwondingen. Voorlopig blijft hij in voorhechtenis.

In 2009 werd Redmond O’Neal al eens veroordeeld voor drugsbezit, en in 2015 nog eens voor wapenbezit. Hij is de zoon van wijlen actrice Farrah Fawcett, vooral bekend uit de televisieserie ‘Charlie’s Angels’, en acteur Ryan O’Neal, van ‘Love Story’ en recenter ‘Bones’.