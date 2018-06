Eden Hazard steekt zijn ambities niet weg: “Naar het WK om een prijs te pakken”

Eden Hazard liet in de wedstrijd tegen Egypte zien dat hij in vorm is. Hij voegt iets extra toe aan het spel van de Rode Duivels. Hem zal België absoluut nodig hebben als het ver wil geraken in Rusland. “Maar ik voel me niet onmisbaar.”

Hij is niet de eerste die het zegt, maar Eden Hazard steekt zijn ambities niet onder stoelen of banken. “Of dit ons moment moet worden? Ik denk het wel”, zegt Hazard. “De meeste spelers zijn 26, 27 of 28 jaar, sommigen zijn de dertig zelfs al gepasseerd. Iedereen heeft een ideale leeftijd bereikt om zijn beste niveau te halen. Dat zagen we ook terug bij de clubs. We hebben allemaal een goed seizoen gespeeld. We gaan naar het WK om een prijs te pakken.”

Hij forceerde met een knappe individuele actie het eerste doelpunt van Romelu Lukaku en scoorde zelf nummer twee tegen Egypte. Eden Hazard toonde dat hij klaar is om te knallen in Rusland. “Ik voel me goed en ben beslissend. Dat is fijn, maar als ik een mindere match heb, zullen er andere jongens opstaan. Daar ben ik zeker van. Ik heb niet het gevoel dat ik onmisbaar ben. We zijn met 23 belangrijke spelers. Ik voel me niet belangrijker dan de rest.”

Nochtans ís Hazard gewoon belangrijker dan de rest. Hij draagt de aanvoerdersband en kan de meest beslissende Rode Duivel zijn. “Maar het is niet zo dat ik me nu nog meer als een leider gedraag omdat Kompany geblesseerd is. Want op het veld is hij er misschien niet bij, buiten de lijnen is hij nog steeds zeer aanwezig. Hij neemt zoals altijd veel verantwoordelijkheid. Ik ben niet degene die veel praat, dat heb ik altijd gezegd. Ik ben meer een leider met mijn prestaties op het veld. Het praten laat ik over aan jongens als Kompany en Vertonghen. Die zijn daar beter in.”

Aan de vooravond van het derde tornooi dat Eden Hazard met de Rode Duivels speelt, is hij vol vertrouwen. “Er is meer maturiteit in de groep dan bij de vorige toernooien. We zijn allemaal ouder en hebben meer ervaring. Maar de voorbereiding is een beetje hetzelfde als voor Brazilië of Frankrijk. We zitten nog steeds in een proces waarin we dingen aan het verbeteren zijn. Maar het is niet zo dat deze voorbereiding heel anders is dan voorheen. We spelen nu ook wedstrijden (grijnst). Als er al een verschil is ten opzichte van de vorige tornooien is dat de aanwezigheid van mijn broer Thorgan. We zijn hier vaak samen, zitten regelmatig op elkaars kamer. Het is echt leuk om hier met je broer te zijn en een droom om samen op het WK te staan.”

Morgen staat de laatste vriendschappelijke interland tegen Costa Rica op het programma. “We kregen vanmiddag wat beelden te zien van Costa Rica waardoor we een beeld hebben wat we morgen kunnen verwachten. Het is een ploeg die wil voetballen. Wie ik van die ploeg ken? Bryan Ruiz omdat hij in België gespeeld heeft. Verder ken ik niet veel spelers van hen, maar het is mijn eigen ploeg die telt.”

Toekomst bij Chelsea

Hazard is één van de vele spelers van de Rode Duivels die nog niet weten waar ze volgend seizoen spelen. Hij heeft nog een contract voor één seizoen bij Chelsea. De onderhandelingen slepen aan. Hij zal deze zomer moeten bijtekenen of vertrekken. “We hadden een slecht seizoen met Chelsea. We wonnen wel de FA Cup op het einde, wat het wat beter maakte. Maar ik focus op de wereldbeker.” Toch kijkt hij met nieuwsgierigheid naar de ontwikkelingen bij Chelsea deze zomer. Komt er een nieuwe trainer, welke nieuwe spelers komen erbij,... “Dat wil ik graag weten, ja. Maar de transfermarkt is nog niet open. Dus we zullen wel zien na het WK.”