“Geen sprake van”: Syrische Koerden gaan Belgische ISIS-weduwen niet uitleveren aan terreurorganisatie

Brussel - De Belgische ISIS-weduwen Tatiana Wielandt en Bouchra Abouallal zullen door de Syrische Koerden niet aan terreurorganisatie Islamitische Staat worden uitgeleverd. Dat meldt het weekblad Humo zondag op basis van drie bronnen.

In een gesprek met Humo ontkent Mustefa Bali, de woordvoerder van de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF), de berichten dat de Syrische Koerden gevangengenomen Belgische ISIS-strijders naar de terreurgroep zullen terugsturen. Hij spreekt van een poging om de SDF “zwart te maken”.

Ook Shivan Alkhaburi, de Koerdische politieke leider en woordvoerder van de Beweging voor een Democratische Maatschappij (TEV DEM), ontkent de berichten: “Wij onderhandelen niet met terroristen”, zegt hij.

LEES MEER (+). Waarom niemand enige moeite wil doen om de ISIS-bruiden en hun zes kinderen naar België terug te halen, ondanks de emotionele oproep van oma

Geen ruilhandel

Een hooggeplaatste bron binnen de Democratische Uniepartij (Partiya Yekîtiya Demokrat, PYD), onderdeel van de PKK, bevestigt dat er Belgische ISIS-strijders in de handen van de SDF gevallen zijn, maar ontkent eveneens dat er een sprake zou zijn van een ruilhandel met gevangen Belgische ISIS-strijders.

“We hebben de Belgische Staat opgeroepen om hen terug te nemen, maar blijkbaar zien de Belgen dat niet zitten. Dat is begrijpelijk, wij willen ze immers ook niet”, aldus de zegsman. Volgens hem zitten Wielandt en Abouallal trouwens niet in een gevangenis, maar in een kamp waar ze “goed worden behandeld”.

Antwerpse ISIS-weduwen

De twee Belgische ISIS-weduwen komen uit Borgerhout. De mannen die ze vijf jaar geleden gevolgd zijn naar ISIS-gebied, zijn intussen gesneuveld. Allebei hebben ze kinderen met de Belgische nationaliteit, en allebei zijn ze hertrouwd met ISIS-strijders die nu spoorloos zijn.