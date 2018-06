Strandbars slachtoffer van ‘graffiti-artiest’: “En dat net voor de drukste periode van het jaar”

Frederik Torresan van beachbar Pura Vida is ook getroffen door de vandalenstreken, net als verschillende strandcabines. Foto: foto’s tlg

Knokke-Heist - Vandalen hebben vrijdagnacht lelijk huis gehouden op het strand van Knokke-Heist. Ze bekladden tientallen cabines, windschermen en enkele strandbars. De politie is een onderzoek gestart. “Dit ontsiert Knokke-Heist”, aldus de slachtoffers.

Het was zaterdagmorgen geen fijne ochtend voor de uitbaters van enkele strandbars in Knokke-Heist. Zij stelden vast dat vrijdagnacht een vandaal gepasseerd was. Die bekladde cabines, windschermen en muren met opvallende graffiti. De uitbaters moesten dan ook onmiddellijk aan het schrobben gaan. “Je krijgt wel een deeltje weg. Maar er zal toch veel opnieuw geschilderd moeten worden”, zegt Cédric Goudaillier, zaakvoerder van Waikikibeach.

Kopzorgen

De vandaal tekende telkens af met de tag “TOSK”. Dat doet dan ook vermoeden dat het over één en dezelfde dader gaat. De politie is een onderzoek gestart, maar kan momenteel niets meer dan dat bevestigen.

Bij strandbar Pura Vida lijkt de schade het grootst te zijn. Daar sloeg de vandaal zowel achteraan als aan de zijkant toe. “Op de voorpanelen, op enkele strandcabines, op de baches waar onze ligbedden onder liggen”, zegt uitbater Frederik Torresan. “We zijn niet bepaald gespaard gebleven. Je krijgt het wel gedeeltelijk weg. Maar het is enorm schrobben en er kruipen heel wat manuren in. Bovendien zijn er ook plekken die niet meer uit gaan. Die moeten opnieuw geschilderd worden.”

Hoe dan ook zijn het kopzorgen die de uitbaters zo net voor de échte start van het seizoen wel kunnen missen. Echt proper ogen de graffiti-tekeningen namelijk niet. “Het ontsiert. Maar niet alleen onze beachbars”, zegt Frederik. “Het ontsiert wat mij betreft heel Knokke-Heist.”

De vandaal had het ook gemunt op de opvallende redderscontainers die Knokke-Heist op het strand plaatste. Op het opvallende geel van de container werd een grote blauwe tekening gespoten. Vervelend, want zo’n container kost maar liefst 10.000 euro en de tekening ontsiert die nogal.