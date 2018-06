Leuven -

Zo’n 23 jaar na Jean-Luc Dehaene vond ook minister van Justitie Koen Geens (CD&V) dat de tijd gekomen was ‘to let the beast go’. Op het jaarlijkse zomerfeest van Geens in Leuven waagde hij zich samen met enkele lokale kopstukken op een mechanische rodeostier. Ook voorzitter Wouter Beke en ministers Kris Peeters en Jo Vandeurzen waren aanwezig, maar zij muisden er naar verluidt stilletjes vandoor vooraleer het hun beurt was.