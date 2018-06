Dronken man zonder rijbewijs belandt in gracht en keert terug naar huis

Tielt / Roeselare - In de nacht van zaterdag op zondag gebeurde er een opmerkelijk ongeval langs de Rijksweg in de Roeselaarse deelgemeente Beveren. De 29-jarige E.D. uit Tielt reed er met zijn wagen vanuit Tielt richting Hooglede toen hij de controle over het stuur verloor. De man reed door de middenberm en belandde langs de overkant van de weg in de gracht naast de Ventweg-Zuid.

Rond kwart over drie kregen de hulpdiensten een melding binnen van de wagen die er in de gracht lag. “Toen de politie en brandweer er aankwamen, vonden we niemand terug in de omgeving van de auto. Via de nummerplaat konden we snel achterhalen van wie de wagen was.” De politie ging een kijkje nemen nabij de woning van de man in Tielt. “Toen we er net aangekomen waren, kwam ook E.D., die iemand had opgebeld om hem naar huis te voeren, net thuis.”

De man legde een positieve ademtest af. Zijn rijbewijs was al voor eerdere feiten ingetrokken.