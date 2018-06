Brazilië is klaar voor WK: Neymar dribbelt verdediger tegen de grond, vette combinatie Coutinho-Firmino

Brazilië heeft zondag in zijn laatste oefenwedstrijd voor de start van het WK in Rusland de puntjes op de i gezet. In Wenen namen de “Goddelijke Kanaries” met 0-3 de maat van Oostenrijk, dat zich niet wist te plaatsen voor het WK.

Brazilië speelde de thuisploeg van het kastje naar de muur. De Oostenrijkse doelman Heinz Lindner keepte een prima wedstrijd, maar moest zich na een halfuur dan toch gewonnen geven. Een afgeweken schot van Marcelo belandde in de voeten van Gabriel Jesus (36.), die van het gelukje dankbaar gebruik maakte: 0-1. Na de pauze sloeg Neymar aan het dollen. De Oostenrijkse verdediger Dragovic ging na het snelle benenwerk van de Braziliaanse vedette liggen. Door de benen van Lindner verdubbelde Neymar (63.) droog de score. Goed voor zijn 55ste interlandgoal, evenveel als Romario.

GOLAÇO DE NEYMAR, ASSIST WILLIAN!



