Bryan Ruiz, kapitein van Costa Rica: “Ik ben blij dat ik Mousa Dembélé nog eens terug zie”

Bij Costa Rica – tegenstander van de Rode Duivels maandagavond – lopen er een paar oude bekenden rond. Randall Azofeifa heeft een lichte blessure en krijgt wellicht rust, maar Oscar Duarte (ex-Club Brugge) en Bryan Ruiz (ex-Gent) worden in de basis verwacht.

Bryan Ruiz (32) speelde tussen 2006 en 2009 bij AA Gent en is vandaag de aanvoerder van de nationale ploeg van Costa Rica. Hij kijkt uit naar de confrontatie met België. “Ik ben heel blij dat ik hier nog eens kan spelen. Ik volg het Belgisch voetbal nog steeds”, zegt hij op de persconferentie van de Costa Ricaanse nationale ploeg. “België is een ploeg van een heel hoog niveau. Voor ons is het een goede test om tegen het nummer drie van de wereld uit te komen.”

Na zijn passage bij Gent speelde Ruiz achtereenvolgens bij Twente, Fulham en PSV om uiteindelijk bij Sporting Lissabon te belanden. Tijdens zijn periode in Engeland kon hij het goed vinden met een Rode Duivel. “Ik kijk er naar uit om Mousa Dembélé terug te zien. Toen we bij Fulham speelden, waren we goede vrienden. Ik ben blij dat ik hem maandag nog eens kan spreken. Of ik begrijp dat hij bij België niet eens een basisplaats heeft? Tja, Mousa is een fantastisch goede middenvelder. Iemand waar je onmogelijk een bal van kan afpakken. En zijn linkervoet is geweldig. Maar België heeft zoveel talent in de kern dat het onvermijdelijk is dat er goede spelers op de bank zitten.”

Bondscoach: “Meten met Europese ploeg”

Oscar Ramirez, bondscoach van Costa Rica, ziet de wedstrijd van maandag tegen België als de ultieme test voor het WK. “Wij willen ons meten met het niveau en de manier van spelen van de Europese landen”, zegt Ramiez. “Dat is voor ons belangrijk met het oog op onze groepswedstrijd tegen Servië.” Ramirez kondigde aan dat hij mogelijk wat gaat roteren. Campbell en Azofeifa krijgen rust om hen in optimale conditie in Rusland te krijgen.

Costa Rica speelde vorige week ook een vriendschappelijke interland tegen Engeland, tegenstander van de Rode Duivels in de groepsfase op het wereldkampioenschap. Engeland won die wedstrijd met 2-0. “Wat ik de Belgen kan vertellen over Engeland? Ze spelen in een 5-3-2 systeem vanuit een goede organisatie, maar met een snelle omschakeling. Ze zijn technisch sterker dan vroeger met een Latijnse tint, want er zijn toch enkele snelle jongens in die ploeg. Ik vond Rashford indrukwekkend en de snelheid van Sterling is een wapen. Maar hun grootste troef is natuurlijk topschutter Harry Kane. Het zal tussen België en Engeland gaan voor de groepswinst.”