Feestganger (23) uit Knokke overleden op feestje in industriezone: wellicht gestorven aan fatale overdosis drugs

Knokke-Heist / Ledegem - Op een feestje in het West-Vlaamse Ledegem is een 23-jarige man uit Knokke-Heist om het leven gekomen, meer dan waarschijnlijk door een overdosis drugs. Volgens de Kortrijkse afdeling van het parket West-Vlaanderen loopt er inderdaad een onderzoek, maar staat de doodsoorzaak nog niet vast.

Het feestje vond plaats in een loods in een industriezone in Ledegem. Het was het openingsfeest van de nieuwe bedrijfsloods en tevens de verjaardag van de zaakvoerder en eigenaar. Het feest was al sinds vrijdagavond aan de gang. Het geluidssysteem mocht de eigenaar gebruiken van mensen die niet verbonden zijn aan het bedrijf.

Al snel kwamen er vrijdagavond klachten van de buren vanwege lawaaioverlast. De politie kwam ter plaatse en de muziek werd stiller gezet.

Maar zaterdag ging het feest gewoon door. Rond de middag kwam de burgemeester van Ledegem langs om poolshoogte te nemen. Volgens de burgemeester “rook het er raar” en maande hij de eigenaar van de loods aan om het feest te stoppen om 22.00 uur. De eigenaar van de loods zegt dat hij vertrok om 22.30 uur om zijn verjaardag verder te vieren in Torhout, maar dat de eigenaars van het geluidssysteem het feest verder hebben gezet. Ook zegt hij het dodelijke slachtoffer niet te kennen. Hij vermoedt dat hij kwam voor het feest van de eigenaars van het geluidssysteem. Verdere details over zijn identiteit zijn niet bekend.

Parket onderzoekt de zaak

Het parket onderzoekt de zaak en zegt dat de precieze omstandigheden van het overlijden nog niet bekend zijn. Er zijn alleszins elementen die in de richting van een overdosis wijzen. Het parket heeft een wetsdokter aangesteld om een uitwendige lijkschouwing uit te voeren. Uiteraard zullen ook bloed- en urinestalen onderzocht worden.

De andere aanwezigen werden verhoord over de plotse dood van de jongeman, maar niemand werd gearresteerd. Verder onderzoek zal dus duidelijk moeten maken om welke drugs het ging en wie de drugs leverde.