Vlaamse vrouw (22) in levensgevaar na zware val tijdens rotsbeklimming in Tihange

Een jonge Vlaamse vrouw (22) is zondag zwaar te val gekomen terwijl ze aan het rotsklimmen was in Tihange. Het ongeval deed zich voor op de rotsen van Corphalie, een populaire plek voor rots- en bergbeklimmers. Dat meldt l’Avenir.

De vrouw was niet alleen, ze was er met een groep andere klimmers toen ze viel. Hoe de vrouw ten val is kunnen kome,n is voorlopig niet duidelijk. De hulpdiensten kwamen ter plaatse met een traumahelikopter. De jonge vrouw werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Het parket van Luik onderzoekt de zaak.