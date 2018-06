Etalage ingeslagen met hamer, met dertig slagen in één minuut

Temse - Juwelier B-Watched in de Kouterstraat in Temse werd zaterdagochtend op een minuut tijd beroofd. Twee mannen op een scooter sloegen met een hamer een gat in het uitstalraam en graaiden voor 8.000 euro horloges mee. Niemand merkte iets op.

Het is wel opmerkelijk dat ze erin geslaagd zijn om een opening te maken in het gelaagde veiligheidsglas Luc Thierens

De beelden van de bewakingscamera brengen de inbraak haarfijn in beeld. Twee jongeren komen om 3 uur op een scooter aangereden en houden halt voor het raam van de juwelier. De passagier, die een kap over zijn hoofd heeft getrokken, stapt af, haalt een hamer uit zijn rugzak en kijkt of de kust veilig is. Daarna begint hij met snelle halen een gat te kloppen in het veiligheidsglas.

Na een eerste reeks slagen twijfelt hij even omdat het veiligheidsglas wellicht niet snel genoeg verbrijzelt, maar na een aansporing door de bestuurder van de scooter beukt hij opnieuw in op het raam. Na in totaal dertig slagen kan hij zijn arm door het raam wringen en graait hij voor 8.000 euro aan horloges van Calvin Klein uit het uitstalraam. Zijn buit verdwijnt samen met de hamer in de rugzak die hij heel de tijd bij zich droeg, en de dief springt opnieuw achterop de scooter, waar geen nummerplaat ophangt. Ze vertrekken in de richting van het kruispunt met de Gasthuisstraat. Een hit-and-run inbraak die amper een minuut duurde, en die door niemand werd opgemerkt. Pas toen zaakvoerder Luc Thierens 's ochtends aan de winkel kwam, merkte hij de ravage op.

Duurste horloges

“De daders wisten zeer goed wat ze wilden hebben”, vertelt hij. “Ze maakten net daar een gat waar de duurste horloges lagen. Het is wel opmerkelijk dat ze erin geslaagd zijn om een opening te maken in het glasraam. Dat bestaat uit gelaagd veiligheidsglas dat alleen maar verbrijzelt en niet breekt. Tussen de lagen glas zit ook nog eens een elastische film waaraan de stukken glas blijven kleven. Het spreekt voor zich dat we na deze inbraak extra veiligheidsmaatregelen nemen.”

Wie de daders herkent of tips heeft, wordt verzocht om contact op te nemen met de politie Temse-Kruibeke op het nummer 03-711.02.02.