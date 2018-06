Luis Suarez tot tranen bewogen door WK-selectie Uruguay: "Het is moeilijk, weet je"

Een wereldkampioenschap voetbal doet wat met een mens. Zeker als blijkt dat een speler niet geselecteerd is voor zijn land. Vraag dat maar aan Radja Nainggolan. Ook in Uruguay liepen de emoties hoog op toen de definitieve selectie bekend werd. Zo werden Nicolas Lodeira en Gaston Pereiro thuisgelaten door bondscoach Oscar Tabarez. Tot ontsteltenis van sterspeler Luis Suarez. Die kon zijn tranen nauwelijks bedwingen toen hem gevraagd werd dat hij van de selectie vond. "Het is moeilijk, want hij is een vriend", aldus de Barcelona-speler.

Luis Suarez on the verge of tears when talking about how Nicolas Lodeiro (of @SoundersFC) was left out of ???? Uruguay's the FIFA World Cup squad. English subs. pic.twitter.com/I3fNm0Pjrl