Doelpunt van de WK-voorbereiding? 'Mitrogol' als aangever met retro, Ivanovic als sublieme afwerker

Servië ging na een zuinige nederlaag tegen Chili (0-1) op zoek naar een positief resultaat. In het Oostenrijkse Graz namen de Serviërs het op tegen Bolivië. Al na de eerste helft stond het 4-0, de eindstand was uiteindelijk 5-1. Een glansrol was weggelegd voor Aleksandar Mitrovic (ex-Anderlecht), die in 70 minuten een hattrick scoorde. Ook oude bekenden Sergej Milinkovic-Savic (ex-Genk) en Luka Milivojevic (ex-Anderlecht) kwamen in actie. Achteraf werd er echter vooral gesproken over de 4-0 van Branislav Ivanovic.

LEES OOK: WK-OEFENMATCHEN. Spanje pas in slotfase voorbij tegenstander van Rode Duivels, Frankrijk kan niet winnen

Servië neemt het op het WK achtereenvolgens op tegen Costa Rica (17 juni) - maandag eerst nog de laatste sparringpartner van de Rode Duivels -, Zwitserland (22 juni) en Brazilië (27 juni) in groep E.