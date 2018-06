Niemand minder dan Lionel Messi ziet België als een van de favorieten voor wereldtitel

Lionel Messi heeft zondag in een interview met het Spaanse dagblad Sport zijn licht laten schijnen over het nakende WK in Rusland. “Ik voorspel een evenwichtig toernooi”, vertelde het speerpunt van Argentinië.

“Er zijn erg veel teams die met veel vertrouwen afzakken naar Rusland”, stelde Messi. “Zij zijn collectief sterk en kunnen teren op heel wat individueel talent. Ik denk dan aan landen als Spanje, Brazilië, Duitsland, Frankrijk en België. We verloren drie finales op rij (het WK in 2014 en de Copa América in 2015 en 2016, nvdr.), en dat deed pijn. Hoe ik mijn toekomst als international zie? Dat hangt af van welk parcours we afleggen in Rusland.”

Argentinië treft op het WK in groep D IJsland (16/06), Kroatië (21/06) en Nigeria (26/06). Vier jaar geleden in Brazilië verloren de Zuid-Amerikanen de finale van Duitsland. In de kwartfinales schakelde ‘La Albiceleste’ toen de Rode Duivels uit.