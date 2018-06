Italië dreigt havens op slot te gooien voor bootvluchtelingen als Malta geen tandje bijsteekt

De nieuwe Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini heeft er zondag mee gedreigd geen boten met geredde bootvluchtelingen meer toe te laten als Malta zich niet ontfermt over honderden mensen die door een ngo gered werden. Dat melden de Italiaanse media.

De Maltese autoriteiten zouden eerder deze week geweigerd hebben om een Duits reddingschip bijstand te bieden toen het schip met 119 migranten aan boord in de problemen kwam door slecht weer. Malta ontkent dat, en liet weten steeds met respect voor de internationale conventies te handelen. Het schip kon uiteindelijk aanmeren in Sicilië.

Salvini zou vervolgens een brief geschreven hebben naar de Maltese autoriteiten waarin staat dat hij zich genoodzaakt voelt om de Italiaanse havens te sluiten indien 629 migranten die door de Franse ngo SOS Méditerranée gered werden, geen toegang krijgen tot de haven van Valetta. De migranten werden in de nacht van zaterdag op zondag gered door het schip van de ngo tijdens zes operaties in de Middellandse Zee. Zondag was het schip nog op zoek naar een haven waar het veilig kon aanmeren. Volgens de ngo bevinden zich aan boord van het schip onder meer 123 niet-begeleide minderjarigen, elf kleine kinderen en zeven zwangere vrouwen.

Een woordvoerder van de Maltese overheid liet weten nog geen communicatie te hebben ontvangen van Salvini, maar “dat Malta niet de coördinerende of competente autoriteit” is in de zaak. De reddingsactie in kwestie vond namelijk plaats in de Libische zoek- en reddingszone, die wordt gecoördineerd door de Italiaanse reddingsdiensten. Malta heeft dan ook absoluut geen verplichting om zich over de migranten te ontfermen, klinkt het.

Salvini, eveneens de leider van de extreemrechtse Lega, stelt zich erg vijandig op tegenover migranten. Vrijdag nog vroeg hij aan de NAVO om Italië te beschermen, omdat het land “vanuit het zuiden aangevallen wordt”.

“Als iemand denkt dat we geen spier gaan vertrekken nu we voor een nieuwe zomer van aanmeringen, aanmeringen en nog eens aanmeringen staan, dan is dat niet wat ik ga doen”, zei hij aan journalisten.