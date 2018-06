Files drijven pendelaars naar supersnelle e-bikes

Antwerpen -

Statistieken zijn zelden zo veelzeggend: het aantal speed pedelecs in ons land is in de voorbije zes maanden gestegen van 6.760 naar 9.521 exemplaren en bijna de helft van alle nieuwe supersnelle (tot 45 km per uur) elektrische fietsen is gekocht in de provincie Antwerpen. “Je ziet zo’n piek nergens anders, ook niet in een fietsland als Nederland. Alleen maar in Antwerpen. Door de files”, zegt Marc Grovens van iBike.