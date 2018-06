Deze man vond de Rechtvaardige Rechters met hulp van Google: “De speurders lachen mijn theorie niet weg”

Hoegaarden / Gent - Brabander Gino Marchal weet waar de dief het gestolen paneel van Het Lam Gods vierentachtig jaar geleden heeft verborgen. “Daar steek ik mijn hand voor in het vuur. Of De Rechtvaardige Rechters er vandaag ook nog liggen, weet ik natuurlijk niet.” Vrijdag weten we meer, maar voor onze krant licht Marchal nu al een tip van de sluier op.

Gino Marchal is de amateurspeurder zonder wie Marc de Bel zijn nieuwste roman De Veertiende Brief nooit had kunnen schrijven. Dat boek, dat vrijdag wordt voorgesteld in het Gentse stadhuis, vertelt hoe ...