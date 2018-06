Wil je zeker zijn van een job? Word dan archeoloog

Jarenlang een rampopleiding waar je nagenoeg nooit werk mee vond, nu plots een 100 procent garantie op werk. Al wie archeologie studeert, is binnen het jaar aan de slag, blijkt uit cijfers van de VDAB. “Door de strengere wetgeving regent het opdrachten.”

“Papa, ik wil archeoloog worden, net als Indiana Jones.” Tot voor een paar jaar kon je je als ouder maar beter grote zorgen maken als zoon- of dochterlief met die droom kwam aanzetten. Archeologie behoorde in bijna elk rapport van de VDAB tot de opleidingen met de minste garantie op werk. In 2006 zat 28 procent van de archeologen na een jaar zonder job: geen opleiding deed slechter.

“Maar in de nieuwe editie van ons Schoolverlatersrapport doet archeologie het uitzonderlijk goed”, zegt Shaireen Aftab van de VDAB. “Alle studenten hadden binnen het jaar werk.”

Volgens de VDAB heeft dat te maken met strengere regels rond archeologisch onderzoek. “Sinds ­juni 2016 is het in Vlaanderen verplicht om een zogenaamde archeologienota te laten maken bij veel bouwprojecten, een soort vooronderzoek om te zien of er mogelijk waardevolle resten in de bodem zitten. Dat heeft de vraag naar archeologen enorm doen stijgen.”

Dat klopt, zegt Wim De Baere, de voorzitter van VONA, de Vereniging van Ondernemers in de Archeologie. “Toen ik afstudeerde, was ik de enige van mijn richting die na een jaar werk had. Ik ben, net als veel archeologen toen, ook moeten uitwijken naar Nederland voor een job. Daar had je toen al die verplichtingen bij bouwprojecten die Vlaanderen nu pas heeft.”

Van werf naar werf

Ondertussen vinden álle Vlaamse archeologen hier dus werk. “En nu komen de Nederlanders naar hier werken in plaats van omgekeerd”, zegt De Baere.

Garantie op werk dus. Maar Egyptische tempels gaan blootleggen doet zo’n drukbevraagde archeoloog dus niet. “Je gaat van bouwproject naar bouwproject, hier in Vlaanderen”, zegt Maarten Berkers van het Forum Vlaamse Archeologie (FVA). “De ene dag in Ieper, de andere dag in een klein dorpje ergens in de Kempen.”

Maar levert dat ook iets op, al dat graafwerk? Toch wel. In Ieper werden 500 skeletten uit de middeleeuwen opgegraven bij de bouw van een nieuw wooncomplex. In Eisden vonden archeologen het ­allereerste wegdek dat ooit in het dorp lag, 500 jaar oud.

“Het heeft zeker zijn nut”, zegt De Baere. “Maar de bouwheer wil natuurlijk zo snel mogelijk bouwen. Er staat dus elke keer veel druk op de ketel. De overheid moet daar scherp op toezien. En het zou ook helpen als al die kleine, lokale onderzoekjes ver­zameld worden. Vlaanderen trekt vanaf nu 1 miljoen euro per jaar uit om dat allemaal te bundelen. Het kan maar helpen om ervoor te zorgen dat al dat werk niet gewoon ongelezen in de archiefkasten verdwijnt.”

Foto: Olivier Matthys

Alexander Doucet (26) uit Herent is officieel nog altijd student archeologie, maar toch heeft hij al werk

“Ik werk als jobstudent bij het Archebo in Turnhout”, zegt hij. “Bij de twee bureaus waar ik stage deed, kon ik telkens al beginnen als jobstudent met het uitzicht op meer.”

Doucet studeerde eerst Taal- en letterkunde en begon dan pas aan zijn opleiding Archeologie aan de KU Leuven. “Omdat ik toen onbewust wel dacht dat ik met archeologie moeilijk werk zou vinden”, zegt hij. “Nu is dat helemaal anders. Op stage had ik een collega die vijf jaar buschauffeur is geweest en nu teruggekeerd is om weer als archeoloog te werken. De boom is echt opmerkelijk.”

Tijdens zijn opleiding hielp hij mee een grafveld opgraven in Tongeren. “We hebben glazen parfumflesjes en wijnkruiken gevonden van tweeduizend jaar oud. Heel interessant. Interessanter dan opgravingen doen in pakweg Egypte of Rome. Hier in onze grond zit nog heel veel verborgen. Alles is hier ook veel meer overbouwd dan daar. Dat maakt het complexer maar ook interessanter.”