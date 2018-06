Ook voor Lionel Messi is het nu of nooit, maar op wie kan hij rekenen bij Argentinië tijdens het WK?

Lionel Messi (30) krijgt alweer een kans (zijn laatste?) om voor eens en altijd tot beste voetballer aller tijden te worden uitgeroepen. Wat ons betreft, is hij dat al. Anderen moeten nog overtuigd worden omdat de op één na beste aller tijden, Diego Maradona, wél wereldkampioen werd. In Argentinië wordt alles in het werk gesteld om Messi wereldkampioen te maken. Een heel land rekent op de tovenaarskunsten van de beroemdste voetballer ter wereld.