Professor Jonathan Holslag deelt kaakslag uit aan onderwijs: “Veel afgestudeerden zijn hun diploma niet waard”

VUB-professor Jonathan Holslag haalt net voor zijn sabbatjaar erg hard uit naar het onderwijs in ons land. Volgens hem studeren te veel studenten met te weinig talent af aan de universiteiten. “Laat kwaliteit opnieuw primeren. Wat is een diploma nog waard als je iedereen laat afstuderen?”

Foto: Blg

“Ik stel vast dat een flink stuk van de ­studenten heel beperkte vaardigheden hebben op het gebied van schrijven, begrijpend lezen en omgaan met tijdsdruk. Wanneer ze op de universiteit starten, als het gevolg van het dalende niveau in onze middelbare scholen. Maar óók op het moment dat ze met een diploma de universiteit verlaten. Omdat wij niet beschikken over de tijd en de middelen om zwakkere studenten ­beter te maken”, zegt Jonathan Holslag, ­professor Internationale Politiek van de VUB.

LEES HIER. Commentaar: "Een lat die te laag gelegd wordt op de middelbare school, zorgt voor een zwakkere instroom aan de universiteit. En aangezien een deel van de universitairen vervolgens als leerkracht terugkeert naar het middelbaar onderwijs, blijft de lat te laag liggen."

Voor het middelbaar onderwijs pleit ­professor Rik Torfs – die Holslag op dat vlak bijtreedt – ervoor om het beroep van leraar opnieuw op te waarderen. “Dat er op dat ­niveau gemotiveerde en gekwalificeerde mensen lesgeven. Die echt kiezen voor de job. Want de kwaliteit van de ­leraar primeert boven de leerplannen.”

Voor het hoger onderwijs pleit Holslag zelf voor maatwerk per student. “Nu belanden ze in enorme groepen waar persoonlijke begeleiding onmogelijk is. Willen we studenten laten instromen uit alle niveaus, dan moeten we de tijd kunnen nemen om hun achterstand weg te werken. Tegelijk moeten we topstudenten blijven uitdagen.”

Extra geld

Daarvoor hebben universiteiten wel meer geld nodig. “De finan­ciële middelen zijn niet gegroeid met het aantal studenten. Bovendien hebben universiteiten er nu economisch baat bij dat hun studenten afstuderen. Dat zorgt voor ­onderlinge concurrentie en middelmatig onderwijs. Van dat onderwijs waar net voldoende de norm is, moeten we echt af. Daarom kun je universiteiten beter financieren op basis van de kwaliteit die ze afleveren. De afgestudeerden hebben er zelf ook baat bij. Geloof me: een diploma is minder waard als er veel meer afgestudeerden zijn.”

Freelance docent Maarten Boudry ziet dat universiteiten de weg van de minste weerstand kiezen. “Waarom zouden we die persoon nog buizen? Hij of zij zit nu al in zijn tweede of derde jaar, hoor je weleens. Het is gemakkelijker om iemand door te laten dan tegen te houden. Want als je een student onvoldoende geeft, moet je dat motiveren. Waarna hij misschien een klacht indient.”

Holslag wil dat in de toekomst vermijden en hoopt dat er grondigere selecties in het ­eerste en tweede jaar komen. Zodat enkel studenten met talent en competenties overblijven. “Het is zo moeilijk te aanvaarden dat studenten na vier jaar niet ­tonen dat ze het diploma waard zijn. En geloof me, dat zijn er echt veel.”