Verwacht geen tactische experimenten: dit is de vermoedelijke opstelling van Rode Duivels tegen Costa Rica

Na twee – en voor sommigen zelfs drie – weken samen nemen de Rode Duivels vanavond afscheid van het Belgische publiek. Costa Rica is de tegenstander. Leander Dendoncker, wellicht vanaf de aftrap, en Youri Tielemans als invaller krijgen hun eerste speelminuten in deze voorbereiding.

Vanavond wedstrijd, morgen een dag vrij bij de familie en woensdag op het middaguur het vliegtuig op richting Moskou. Dat zijn de laatste plichtplegingen van de 24-koppige selectie – nog te reduceren tot 23 na de beslissing over de geblesseerde Kompany – die in Rusland de Belgische voetbaleer moet verdedigen.

In de laatste oefenwedstrijd voor het eerste WK-duel tegen Panama op maandag 18 juni zal de bondscoach geen nieuwe dingen uitproberen. Dat maakte hij gisteren, na de laatste training op Belgische bodem, al snel duidelijk.

“We blijven voortdoen om sommige zaken nog beter uit te voeren”, aldus Roberto Martinez. “We moeten een grotere samenhorigheid tonen, nog scherper worden in onze aanvallende acties. Het is allemaal nog niet goed genoeg op elkaar afgestemd. Niet de actie beginnen wanneer de bal komt, maar anticiperen op wat er kan komen. We moeten elkaar nog beter verstaan. ”

Dendoncker en Tielemans krijgen hun kans

De bondscoach bevestigde het optreden van Tielemans en Dendoncker, die laatste wellicht zelfs in de basis. Daardoor vindt het gouden Anderlechtduo van vorig seizoen na een voor beiden ontgoochelend seizoen elkaar misschien ook weer op het veld terug. In de eetzaal in Tubeke zitten beide kampioenenmakers alvast alweer steevast naast elkaar.

Ook Boyata zal als invaller speelminuten krijgen. Voorts kiest Marinez hoogstwaarschijnlijk weer voor de vaste basis. In de tweede helft zal er weer naar hartenlust worden gewisseld. Maar starten doet de bondscoach met de usuals suspects zoals De Bruyne, Hazard en Lukaku.

Comfortzone

“Het is niet de bedoeling nog veel verschillende systemen uit te proberen. Qua tactisch systeem is Costa Rica dan ook niet te vergelijken met Panama. Wij gaan met drie achteraan spelen tegen de drie aanvallers van Costa Rica. Wat wel te vergelijken is met Panama: de mentaliteit en intensiteit. Zoals al die landen uit de Concacaf (Noord- en Midden-Amerika, nvdr.) heeft Costa Rica veel ervaring. Ze zijn moedig en hebben er geen moeite mee strikte mandekking te spelen. Het wordt weer iets anders. Portugal was anders dan Egypte, Costa Rica wordt weer helemaal anders. Ze spelen niet dat typische Europese voetbal. Ze gaan ons uit de comfortzone halen.”

Martinez wil vooral een goede prestatie zien. “Het resultaat is van secundair belang. We zitten nog altijd in de voorbereiding.”

Voor de laatste keer. Volgende week is het voor echt.

28.000 tickets verkocht

Ruim 28.000 tickets gingen de deur uit voor de laatste wedstrijd van de Rode Duivels op Belgische bodem. Dat is al meer volk dan de match ­tegen Egypte, maar nog steeds pover gezien de capaciteit van 45.000 zitjes. Tot vandaag 14 uur kunnen er online nog tickets gekocht worden.

Dit zijn de vermoedelijke opstellingen:

België: Courtois, Alderweireld, Dendoncker, VErtonghen, Meunier, De Bruyne, Witsel, Carrasco, Mertens, Hazard, Lukaku

Costa Rica: Navas, Gonzales, Acosta, Duarte, Gamboa, Tejeda, Borges, Bryan Oviedo, Ruiz, Rolanos, Urena