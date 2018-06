Onze Chef voetbal ziet Martinez vasthouden aan systeem: “Of bereidt hij een verrassing voor?”

Bondscoach Roberto Martinez: “We gaan het systeem met vier verdedigers ook ­tegen Costa Rica niet proberen. Als we dat doen op training, blijkt dat we dat onder controle hebben. Ik wil liever onze driemans­defensie perfectioneren. Zeker tegen Costa Rica, dat speelt met drie aanvallers.” Dit typeert de aanpak waarvoor Roberto Martinez in aanloop naar het WK heeft gekozen. Hij zweert bij zijn 3-4-3 en heeft heel zijn selectie daarop afgestemd.