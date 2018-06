CLUBNIEUWS. Italiaanse topclub aast op spits van Club Brugge, Genk strikt pijlsnelle flankspeler

Het Italiaanse Lazio blijft de Belgische markt afspeuren nadat het de afgelopen jaren onder anderen Jordan Lukaku en Sergej Milinkovic-Savic aantrok. Hun nieuwste doelwit is een spits van Club Brugge. Ondanks de loodzware concurrentie van onder meer het Zwitserse FC Basel, het Duitse Keulen en Anderlecht heeft Racing Genk de 20-jarige Ghanees ­Joseph Paintsil weten strikken. Uw clubnieuws van de dag.

Lazio aast op Wesley

Het nieuwste doelwit van is Wesley (21), de Braziliaanse spits van Club Brugge. Die maakte dit seizoen elf goals en maakte indruk met zijn fysiek. Lazio ziet in hem een toekomstige topspits, maar een bod is er nog niet. Wesley heeft in Brugge nog een contract tot 2021 en zijn transferprijs zal zeker meer dan 10 miljoen bedragen. Club haalde hem in 2016 weg bij het Slovaakse Trencin voor 1 miljoen. (jug, svc)

Genk strikt pijlsnelle flankspeler Paintsil

Foto: Sven Dillen

Ondanks de loodzware concurrentie van onder meer het Zwitserse FC Basel, het Duitse Keulen en – iets dichter bij huis – Anderlecht heeft Racing Genk de 20-jarige Ghanees ­Joseph Paintsil weten strikken. Paintsil werd afgelopen weekend al in Genk gespot aan de Luminus Arena en mogelijk maken de Limburgers de transfer van de pijlsnelle flank­aanvaller vandaag al bekend. Genk had hem in januari al op de radar staan en wilde hem toen al binnenhalen. De Ghanees maakte op dat moment furore bij het Hongaarse Ferencvaros. Daar zou hij dit seizoen uiteindelijk uitkomen op tien goals en zeven assists in 25 competitiewedstrijden.

Genk doet er intussen ook alles aan om de Nigeriaanse spits Ebere Paul Onuachu (24) binnen te halen. Die speelt bij het Deense Midtjylland en scoorde daar al 35 keer in 104 wedstrijden. (mg, lvdw)

Enis Gavazaj ­(ex-Gent) keert terug naar België

Enis Gavazaj (23), de Albanese linksbuiten die eerder voor AA Gent voetbalde, is op de terugweg naar België. Vorig seizoen tekende de flankaanvaller bij het Albanese Skenderbeu voor 4 goals en 5 assists in 43 wedstrijden. Hij heeft er nog een contract tot 2019, maar Albanese media zijn ervan overtuigd dat hij zijn rentree in de Jupiler Pro League zal maken. Zij spreken over Charleroi, Oostende en nog een derde niet nader genoemde Belgische club.(jug)

AA Gent heeft back-up voor Asare beet

AA Gent heeft een back-up voor Nana Asare beet: linksachter Franck Josiah Bahi (19) uit Guinee tekende een contract voor drie jaar.

AA Gent heeft ook een akkoord op clubniveau voor drie miljoen voor de komst van de Oekraïense centrale verdediger Igor Plastun (27) van Ludogorets. Voor Peter Olayinka is er een concreet bod van drie miljoen euro van Slavia Praag. Gent wil hem houden, maar de Nigeriaan is geïnteresseerd. Anders Christiansen keert na zes maanden al terug naar Malmö.(vdm, ssg)

Marquet naar KVO, Ondoa alternatief in doel

KV Oostende bereikte een mondeling akkoord met François Marquet (23). De middenvelder speelde dit seizoen amper bij Waasland-Beveren. Bij Oostende kan hij voor drie jaar tekenen. Voor Colin Coosemans moet KVO nog altijd een laatste prijskloofje dichten, want Malinwa houdt voet bij stuk. Vandaag wordt duidelijkheid verwacht. Als het toch nog afspringt, heeft KVO alternatieven, onder wie Fabrice Ondoa (22). De Kameroener is bankzitter bij Sevilla B. Hij won vorig jaar nog de Afrika Cup onder Hugo Broos.(svc, jug, dvd)