Aantal camera’s op de werkvloer neemt fors toe

Het aantal aanvragen voor het plaatsen van camera’s op de werkvloer is vorig jaar met 7,2 procent toegenomen. In totaal werden er 1.129 aanvragen ingediend in 2017. Dat meldt zelfstandigenorganisatie NSZ maandag op basis van uit cijfers van de Gegevensbeschermingsautoriteit. Met de camera’s willen bedrijven volgens NSZ vooral diefstallen door het eigen personeel tegengaan.

Op tien jaar tijd is het cameragebruik op de arbeidsplaats stevig toegenomen en zijn ze terug te vinden in de meest uiteenlopende sectoren, van de kleinhandel en de horeca tot banken, garages of praktijken van vrije beroepers. Zulke camera’s komen er in de eerste plaats om diefstal door eigen personeelsleden tegen te gaan. Diefstal door eigen personeel is immers goed voor 40 procent van alle diefstallen in een handelszaak. Ter vergelijking: winkeldiefstal door klanten is goed voor een aandeel van rond de 50 procent. De rest komt van diefstal door externe personen, zoals leveranciers, en van administratieve fouten.

Schade

“Diefstal door eigen personeelsleden is een onderschat probleem. De schade is gemakkelijk 10 tot 14 keer hoger dan bij een gewone winkeldiefstal door een klant, alleen al omdat personeelsleden gedurende een langere periode kunnen stelen“, staat te lezen in een persbericht van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ). “Een gemiddelde winkeldiefstal door klanten bedraagt rond de 100 euro, terwijl diefstal door een medewerker gemiddeld goed is voor zo’n 1300 euro.”

Maar wat met de privacy van de werknemer?

Zomaar wat camera’s ophangen op de werkvloer mag niet. Het gebruik van camera’s en opnameapparatuur is aan strenge regels onderworpen om misbruik te vermijden. Bedrijven moeten bij het plaatsen rekening houden met de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) waarin duidelijk aangegeven wordt wat mag en niet mag. Zo is een camera op de werkvloer slechts toegestaan indien er voldaan wordt aan één van de volgende vier redenen: veiligheid en gezondheid; bescherming van de goederen van de onderneming; controle van het productieproces en controle van de arbeid van de werknemer. Ook moeten alle werknemers ruim op voorhand ingelicht worden over de plaatsing van de camera’s.