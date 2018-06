ArcelorMittal investeert 150 miljoen euro in installatie voor CO2-omzetting

Gent -

Staalreus ArcelorMittal is op zijn site in Gent gestart met de bouw van een nieuwe installatie die gas met CO2 uit zijn hoogovens zal omzetten in bio-ethanol. Het project, in samenwerking met het Amerikaanse LanzaTech, vergt een investering van 150 miljoen euro en is het eerste in zijn soort in Europa, zo meldt ArcelorMittal maandagochtend.