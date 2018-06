Ongeval E313 Massenhoven: “Linkerrijstrook opnieuw vrij”

Door een ongeval in Massenhoven was de E313 richting Antwerpen een tijdlang volledig versperd. Rond 9.30 uur werd een rijstrook opnieuw vrijgegeven. Bestuurders moeten nog rekening houden met een vertraging van 45 minuten.

Rond 8.30 uur reed een bestelwagen in de staart van de file in op een vrachtwagen, die op zijn beurt inreed op een tankwagen. “De E313 richting Antwerpen was een tijdlang volledig versperd”, zegt Peter Bruyninckx, woordvoerder van het Vlaams Verkeerscentrum. “De hulpdiensten en de wegpolitie kwamen snel ter plaatse en bevrijdden de bestuurder van de bestelwagen en een passagier uit zijn voertuig.”

#E313 Ongeval in Massenhoven ?Antwerpen, de weg is er volledig versperd. Verkeer verlaat de snelweg via afrit 19 Massenhoven en volgt route G. pic.twitter.com/VeZ6AmzKBN — Vlaams Verkeerscentrum (@verkeerscentrum) 11 juni 2018

Kort voor 9.30 uur werd de linkse rijstrook opnieuw vrijgegeven. Het verkeer moet er nog rekenen op circa 45 minuten vertraging. Het verkeer kan ook de snelweg via afrit 19 Massenhoven verlaten en route G te volgen naar de N14. Daar kan je in Zoersel de E34 nemen richting Antwerpen. Langeafstandsverkeer richting Antwerpen kan beter omrijden via Brussel.