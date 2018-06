Olivier Deschacht en Annelien Coorevits nu ook voor de kerk getrouwd

Annelien Coorevits (31) en Olivier Deschacht (37) hebben elkaar zaterdag het jawoord gegeven in het West-Vlaamse Damme. Het burgerlijk huwelijk werd vorig jaar in november al in Destelbergen voltrokken, maar nu volgde de kerkelijke plechtigheid.

De ceremonie was strikt privé en werd alleen bijgewoond door familie en vrienden van het bruidspaar. Onder hen onder meer Yves Vanderhaeghe, Bart Goor en Thomas Buffel.

In de aanloop naar de trouw, vierde de Anderlechtspeler eind mei nog zijn vrijgezellenfeest met 22 vrienden op een onbewoond Grieks eiland. Deschacht beleefde niet zijn meest gelukkige seizoen bij Anderlecht met onder meer een gokaffaire, een tijdelijke verwijdering naar de B-kern en "slechts" 26 wedstrijden dit seizoen in alle competities samen. Toch schreef hij ook geschiedenis door de kaap van de 600 wedstrijden te ronden voor paars-wit. Zijn contract loopt af bij de Brusselaars maar toch hoopt hij ook volgend seizoen nog in actie te komen voor de Belgische recordkampioen.

Annelien Coorevits – in 2007 Miss België en nu vooral bekend als presentatrice van Temptation Island – en Olivier Deschacht hebben samen twee kinderen.