Eric Gerets dient klacht in tegen ex-ploegmaat Gilbert Bodart na “doodsbedreigingen”

Eric Gerets en zijn vrouw, Virginia Neuray, zijn het gedrag van Gilbert Bodart kotsbeu. Gerets dient nu zelfs een klacht in tegen de voormalige doelman (en zijn ex-ploeggenoot) bij Standard en de Rode Duivels. En de beschuldigingen zijn niet min: doodsbedreigingen.

Eric Gerets kreeg naar eigen zeggen meerdere malen doodsbedreigingen van Gilbert Bodart. Die kan niet verkroppen dat Gerets een relatie is begonnen met Virginia Neuray, de ex-vriendin van de doelman. De situatie zou geëscaleerd zijn over het hoederecht over de zoon van Gilbert en zijn ex-vriendin.

“Hij bedreigde me meerdere malen”, zegt Eric Gerets in La Dernière Heure. “Hij rende eens achter mijn auto aan toen Virginia in Oupeye woonde. De politie moest toen ingrijpen. Hij zei toen dat we elkaar nog wel eens zouden terugzien. Een andere keer hield hij zijn vinger op mijn voorhoofd alsof hij een trekker zou overhalen en zei dat hij ons zou vermoorden. Ik heb geen andere keuze dan een klacht in te dienen. Bodart heeft een grens overschreden.'

“Ik weet dat dit een schok zal zijn in Luik, maar ik ben niet bang. Iedereen gaat dood, maar in mijn geval zal dat door Bodart zijn, of door een Albanees, zoals hij me ooit vertelde”, aldus Gerets.

Bodart: “Je mag schrijven wat ze je verteld heeft”

Gilbert Bodart lijkt echter niet onder de indruk. “Ik heb niets te zeggen”, reageert hij op de beschuldigingen in La Dernière Heure. “Je mag schrijven wat ze je verteld hebben, dat gaat me geld opbrengen. Het gerecht bestaat ook voor fantasten die zomaar dingen verzinnen. Mijn advocaat is ermee bezig.”

Eric Gerets (64) en Gilbert Bodart (55) waren begin jaren ‘80 ploeggenoten bij Standard en de Rode Duivels.