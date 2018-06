Daar zijn ze weer: Lopende bodyguards van Kim Jong-Un wijken geen seconde van zijn limo

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-Un heeft zondag op een erg opmerkelijke manier zijn hotel in Singapore verlaten. De man was op weg naar premier Lee Hseien Loong voor een ontmoeting en dat ging gepaard met de nodige toeters en bellen. Naast de zwarte limo van Kim Jong-Un waren liefst tien bodyguards van hem aan het lopen. Dit grappige tafereel werd echter niet voor het eerst gespot, want in april deed hij het ook al. Toen stond hij op het punt om de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in te ontmoeten.