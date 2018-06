Radja dan toch op weg naar andere Italiaanse topclub (volgens Italiaanse bronnen)

Je moet ze allemaal met een kilootje zout nemen, de Italiaanse bronnen. Maar nu meldt ook de gerespecteerde Gazzetta dello Sport dat ex-Rode Duivel Radja Nainggolan wel eens naar Inter zou kunnen vertrekken. De middenvelder prijkt vanochtend alvast op de cover van Tuttosport en de Gazzetta dello Sport.

Het blijft een vreemd verhaal, Radja Nainggolan die AS Roma zou verlaten voor een andere Italiaanse club. De liefde van de Antwerpenaar voor de Romeinse club en omgekeerd is groot. Maar in het moderne voetbal is veel mogelijk. Roma wil vers geld creëren en heeft daarom de prijs voor Nainggolan laten zakken tot 29 miljoen. Tot voor kort leek het er sterk op dat Roma Nainggolan in het buitenland wilde slijten voor veertig miljoen.

De frontpagina van Tuttosport weet het!

Ook de cover van de Gazzetta heeft het over Il Ninja

Maar er zijn intussen al gesprekken geweest tussen Piero Ausilio, de sportief directeur van Inter, en Alessandro Beltrami, de manager van Nainggolan. Die gesprekken vonden eind vorige maand plaats. Het is een publiek geheim dat Inter graag Nainggolan naar Milaan wil halen om coach Spalletti, met wie Nainggolan bij Roma anderhalf jaar samenwerkte, te plezieren. Probleem: Inter mag voorlopig nog geen transfers doen op basis van de regels van de Financial Fair Play maar een kapitaalsverhoging van 45 miljoen euro, door te voeren op 30 juni, moet hier verandering in brengen. Volgens bepaalde bronnen zal de transfer dan ook op 1 juli worden afgerond en zou ‘youngster’ Zaniolo in de deal betrokken worden. La Gazzetta sluit dan weer af met het bericht dat Roma zijn Belgische vedette toch liever naar een buitenlandse club ziet vertrekken voor een hoger bedrag! Wordt ongetwijfeld nog vervolgd!