Thomas Buffel (37) op weg naar Zulte Waregem

Thomas Buffel is op weg naar Zulte Waregem: de onderhandelingen tussen de club en de 37-jarige middenvelder zitten in de laatste rechte lijn, hij zou vandaag zelfs al tekenen bij Essevee. KRC Genk verlengde zijn contract niet, waardoor Buffel transfervrij op zoek moest naar een nieuwe club.

Eind mei geraakte al bekend dat Buffel na negen jaar KRC Genk zou verlaten. Buffel groeide bij de Limburgers uit tot een van de smaakmakers en pakte in 2011 de titel onder Frank Vercauteren. In totaal speelde Buffel 388 wedstrijden voor de club en scoorde hij 59 keer. In 2013 veroverde hij met Genk ook nog de Beker van België. Genk zou wel nog een galawedstrijd ter ere van haar ex-aanvoerder organiseren, de datum daarvan is nog niet bekend.

In januari 2017 verloor Buffel zijn vrouw Stephanie aan darmkanker. De twee stapten in 2016 in het huwelijksbootje en hadden een tweeling samen. Stephanie was 39 jaar toen ze stierf en vocht al drie jaar tegen de ziekte.

Behalve bij Genk speelde Buffel ook nog bij Cercle Brugge, de club van zijn jeugd, Feyenoord, Excelsior en de Glasgow Rangers.