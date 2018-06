Al 1.400 nieuwe jobs in 'ontwrichte zone Kempen'

De wet op de ontwrichte zones is onlangs gewijzigd. Er komt meer flexibiliteit en maatwerk zodat werkgevers makkelijker van een loonlastenverlaging kunnen genieten. “Dat zal nog meer bedrijven aansporen om te investeren in die zones en jobs te creëren”, glundert Renilde Craps, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Mechelen-Kempen.

Na onder meer de sluiting van de Heinz-ketchupfabriek en een hoop ontslagen bij lampenfabrikant Philips werd de Turnhoutse regio erkend als ontwrichte zone. Bedrijven die in zo’n zone investeren, kunnen twee jaar lang een vrijstelling genieten van 25 procent op de bedrijfsvoorheffing voor elke nieuwe arbeidsplek die ze in het raam van de gedane investering creëren. Voor de regio Turnhout werpt dit duidelijk zijn vruchten af. “Begin vorig jaar had de FOD Financiën in de regio Kempen 64 dossiers ontvankelijk verklaard. Een goed jaar later zijn het er al 146. Sinds de erkenning als steunzone zijn er zo al 1.400 nieuwe banen bijgekomen”, weet Renilde Craps.

Maes Industries

Dat is onder meer het geval bij Maes Industries in Herentals, gespecialiseerd in warmte- en koeltechniek. “Om onze bestaande klanten nog beter van dienst te zijn en ook nieuwe klanten aan te trekken, overwogen we al langer om twee nieuwe afdelingen binnen ons bedrijf op te starten, met name rond hernieuwbare energie en rond sanitaire installaties”, vertelt Jimmy Maes, Director van Maes Industries. “Maar de investeringen zijn niet min. De steunmaatregel trok ons over de streep en vandaag lopen de aanwervingen volop. In totaal gaat het om een twintigtal extra medewerkers.”

“We groeien in die mate dat we eigenlijk voortdurend op zoek zijn naar nieuwe mensen. Naast een projectmanager en calculator/projectvoorbereider zoeken we nog een aantal technische profielen als service en HVAC techniekers, onderhoudstechniekers, hulptechniekers en monteurs”, verduidelijkt HR-medewerker Britt De Pauw.

