Julia (5) overleed bijna nadat ze een stuk vlees at, twee maanden later leert ze eindelijk weer eten en praten

Twee maanden nadat de vijfjarige Julia bijna overleed nadat ze een slecht klaargemaakt stuk vlees had gegeten, is het meisje weer thuis. Na een dure behandeling met een duur medicijn in Parijs leert ze opnieuw eten en praten en lijkt ze er langzaam bovenop te komen. Maar of ze weer helemaal de oude wordt, is niet zeker.

François Pire en Audrey Coonen uit het Waalse Ans beleefden een nachtmerrie in de nacht van 8 op 9 april van dit jaar. Hun vijfjarige dochtertje Julia moet bijna onophoudelijk overgeven, dus besluiten de ouders met haar naar het ziekenhuis te trekken in Montegnée.

Het verdict van de dokters op de spoeddienst: het meisje heeft een slecht klaargemaakt stuk vlees gegeten en heeft op die manier een bacterie binnengekregen, die toxines verspreidt die alle kleine bloedvaten van de nieren en in iets mindere mate ook de hersenen langzaam doen verstoppen.

De enige oplossing voor Julia is te vinden in Parijs, waar in het Debré-ziekenhuis een referentiecentrum is voor de ziekte waar ze aan leed. “Daar hebben ze het enige medicijn dat haar kon helpen, Soliris, dat heel erg duur is”, aldus papa François Pire, in de kranten van Sudpresse.

“Een twintigtal dosissen later en na het versterken van haar immuunsysteem was haar leven gered. Na enkele weken mocht ze terugkeren naar Montegnée, en sinds vorige week is ze zelfs opnieuw thuis in Ans. “Het gaat beter en beter”, zegt François, “nu ze weer thuis en bij haar grote zus is. Ze kreeg twee maanden lang eten via een sonde, nu begint ze langzaam weer te eten. Ze begint ook weer te praten.”

Het is nog niet zeker dat het meisje volledig zal herstellen. “Op de MRI was een kleine atrofie in de hersenen te zien. Ze moet nu revalideren en afwachten, maar we hebben er vertrouwen in.”

François waarschuwt iedereen die bij dit warme weer de barbecue aansteekt. “Zorg ervoor dat het vlees goed gekuist en goed klaargemaakt is.”