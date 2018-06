Valsspeler ontmaskerd? Schimmige ‘Travel Club Express’ houdt ermee op

“Wie telefoon krijgt van Travel Club Express met een aanbieding voor een goedkope reisformule, gooit maar beter meteen de telefoon neer.” Die waarschuwing deed Sven Pichal enkele dagen geleden in ‘De Inspecteur’ op Radio 2. Een week later maakt het schimmige Nederlandse bedrijf bekend ermee op te houden.

‘Travel Club Express’ trachtte middels televerkopers Vlaamse leden te werven voor hun club die goedkope reisformules aanbiedt. “Die televerkopers ratelen aan een rotvaart de voordelen van de club af”, aldus Sven Pichal vorige week. “Op het einde stellen ze voor jou een infopakket op te sturen. En dan begint de ellende.”

220 euro

Anita, een van de gedupeerden, getuigde: “Ze belden me op en vertelden wat ze voor mij konden doen wanneer ik een reis boekte en dat ze me een goedkopere reis konden aanbieden. Ze zouden me info opsturen. Ik kreeg een pakket, maar verder niets. Geen factuur of vraag tot betaling.” Kort nadien viel er bij Anita wel een brief van een deurwaarder in de bus: of Anita een openstaande factuur van 220,38 euro aan Travel Club Express wilde betalen. Anita was lang niet de enige.

Het Europees Centrum van de Consument reageerde formeel: “Hier is geen geldige telefonische verkoop afgesloten. Dus moet je geen factuur betalen. Je kan per mail of met een aantekende brief die aanmaning contesteren. Daarmee is de kous af.”

De deurwaarder die de niet-bestaande schulden invorderde, werd op de vingers getikt en na onderzoek bleek dat Travel Club Express al op de ‘grijze lijst’ (met dubieuze televerkopers) van de Economische Inspectie stond.

Travel Club Express ging vorige week via Twitter in het verweer tegen ‘De Inspecteur’. “Het programma beschadigt ons”, luidde het. “Ik heb geprobeerd hen rechtstreeks te contacteren, maar zonder succes”, aldus Sven Pichal.

Ondertussen is het Nederlandse bedrijf van Twitter verdwenen. Meer nog: op haar website maakt het bedrijf bekend “de activiteiten te staken”. “Dat betekent dat klanten die al hebben betaald voor de Travel Club Express Kaart, gebruik kunnen maken van onze kaart en onze diensten. Consumenten die nog niet hebben betaald, hoeven dat niet meer te doen. De kaart wordt herroepen. (...) Vorderingen op deze klanten worden doorgehaald en niet ter incasso uit handen gegeven”, staat te lezen.

Toch nog oppassen

“Het lijkt er dus op dat we een valsspeler op de knieën hebben gekregen”, meldt Pichal. “Maar laat ons toch maar opletten. Uit het verleden weten we dat dit soort van bedrijfjes niet veel later onder een andere naam ongeveer op dezelfde manier weer aan de slag gaan.”