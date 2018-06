Duikers ontdekken meest waardevolle scheepswrak uit de geschiedenis

Britse duikers hebben het duurste scheepswrak uit de geschiedenis ontdekt. Het koopvaardijschip ‘President’ was 334 jaar geleden onderweg vanuit India. Toen het in 1684 voor de kust van Cornwall zonk, vervoerde het schip een lading parels en diamanten die vandaag 8 miljoen pond waard zou zijn (ruim 9 miljoen euro).

Voor de kust van Cornwall hebben duikers een kanon en een anker gevonden van een koopvaardijschip dat 334 jaar geleden gezonken is. Het schip keerde in 1684 terug vanuit India, geladen met diamanten en parels. Met een lading ter waarde van 8 miljoen pond (ruim 9 miljoen euro) aan boord, is de ‘President’ het duurste Britse scheepswrak dat ooit gevonden werd.

De bemanning van het schip overleefde een aanval door piraten en een hongersnood, maar kwam bijna volledig om toen een storm het schip liet zinken. Slechts twee mannen overleefden.

Enkele fragmenten werden twintig jaar geleden al ontdekt, maar recent legde een storm grote delen van het schip bloot. “Het wrak lag lange tijd bedolven onder het zand, dus we zijn dolblij dat we nu eindelijk meerdere stukken kunnen zien”, zegt archeoloog David Gibbins. Samen met Mark Milburn heeft hij de leiding over de site.

De diamanten en parels werden niet ontdekt. “Ze liggen ergens in de diepte”, zegt Milburn.