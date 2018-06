Priester aan altaar doodgeschoten op Filipijnen

In het noorden van de Filipijnen is een 44-jarige priester kort voor het begin van een viering doodgeschoten. Twee onbekenden vuurden door het venster van een kapel vier schoten af op Richard Nilo die aan het altaar stond. Dat heeft de politie maandag bekendgemaakt. Het is de derde katholieke priester sinds december 2017 die om het leven is gebracht in het land.

De aanval gebeurde zondagavond in Zaragoza, op circa 100 km van de hoofdstad Manila. De achtergrond is nog onduidelijk.

Het is de derde dodelijke aanval op een priester in zes maanden, aldus de Filipijnse bischoppenconferentie. Volgens de nationale politiechef Oscar Albayalde is er geen verband en handelt het om individuele zaken.

Op 29 april werd een 37-jarige priester aan het einde van een misviering doodgeschoten in de noordelijke provincie Cagayan. Hij stond bekend als een tegenstander van mijnbouwactiviteiten. In december werd in de stad Jaen een 72-jarige geestelijke doodgeschoten die zich had ingezet voor de vrijlating van twee politieke gevangenen.

De meerderheid van de meer dan 100 miljoen Filipijnen zijn rooms-katholiek.

