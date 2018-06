Twee dode meisjes ontdekt in kazerne Franse gendarmerie

Twee meisjes van amper 3 en 5 zijn zondagavond dood teruggevonden in hun bed, in een dienstwoning van een gendarmebrigade nabij het Franse Lyon. Dat is maandag vernomen bij de politiedienst.

Na een familiereünie in een dienstwoning van de kazerne in Limonest, een kleine gemeente nabij Lyon, gingen de twee meisjes even rusten in hun slaapkamer. Toen hun moeder rond 18.00 uur een kijkje ging nemen, trof ze de levenloze lichamen aan van haar dochters. De brandweer probeerde de meisjes nog te reanimeren maar alle hulp kwam te laat. De moeder werd in shock opgenomen in het ziekenhuis.

In de nacht van zondag op maandag opende het parket van Lyon een onderzoek naar de dood van de kinderen. De vader, een onderofficier van de brigade in Limonest, was op het moment van de feiten niet thuis maar ook hij werd uitgebreid verhoord door de speurders. Ook de overige twintig families die in de kazerne wonen werden verhoord.

Verschillende Franse media, waaronder RTL, spreken intussen van een familiaal drama waarbij de moeder als hoofdverdachte wordt beschouwd. Het koppel zou al een tijdje echtelijke problemen hebben en de scheiding zou erg moeizaam verlopen. De beweringen worden door het parket van Lyon niet ontkend noch bevestigd. “Het is nog te vroeg om ons uit te spreken over de zaak”, zegt een bron dichtbij het onderzoek aan de regionale krant La Progrès. “Op dit moment sluiten we niets uit, ook kwaad opzet niet.”

Nog volgens RTL zouden de kinderen om het leven gebracht zijn door middel van vergiftiging. De autopsie die vandaag zal plaatsvinden moet duidelijkheid brengen over de precieze doodsoorzaak.

