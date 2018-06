Ontdekking van 3.000 jaar oud hoofd “van een koning” maakt Bijbelmysterie alleen maar groter

“Begraven onder enkele heuvels aan de noordgrens van Israël, aan de rand van drie antieke koninkrijken, ligt een van de laatste, grote onontdekte Bijbelse sites.” Dat zei een team van archeologen toen ze enkele jaren geleden de ruïnes van een van de meest mysterieuze plaatsen uit het Oude Testament begonnen op te graven. Een vondst die ze onlangs deden, maakt het mysterie rond de stad alleen maar groter.

De verloren stad Abel Beth Maacah is een van de meest raadselachtige plaatsen die vernoemd worden in het Oude Testament. Volgens de legende zou het een verstevigd “kruispunt” zijn die de koninkrijken van Israël, Damascus en Tyrus met elkaar zou verbinden. “Mogelijk was hier zelfs een orakel te vinden”, aldus de archeologen. “Het is onduidelijk aan welke van de drie koningen ze trouw waren, mogelijk was er zelfs een vierde koninkrijk genaamd Maacah.”

Gered door wijze vrouw

De stad wordt maar een paar keer vermeld in de Bijbel, maar net omdat er telkens zo’n mysterieuze sluier rondhangt, zijn wetenschappers er al jaren door gefascineerd. Een verhaal gaat over een man die de Israëlische koning David had verraden en zijn toevlucht zocht in Abel. Het leger van David zou vervolgens het stadje bestormd hebben toen een “wijze vrouw” van binnenuit naar de soldaten schreeuwde “waarom willen jullie de erfenis van de Heer opslokken?” Toen de soldaten antwoordden dat ze alleen uit waren op de verrader, liet de vrouw zijn hoofd afhakken en over de omwalling gooien. Koning David zou Abel Beth Maacah voortaan met rust laten.

En dan, naar schatting een eeuw later, zou dit glazen hoofd zijn opgedoken in de stad:

Een Israëlisch-Amerikaans team van archeologen was al ongeveer vijf jaar aan hun graafwerken bezig toen ze het glazen hoofd vonden. Het erg gedetailleerd gegraveerde voorwerp heeft een diameter van ongeveer vijf centimeter en was omhuld in een grond die dateert van 900 à 800 voor Christus. In die periode was Israël versplinterd in twee koninkrijken en zou de stad Abel Beth Maacah dus het middelpunt geweest zijn van een geopolitieke machtsstrijd.

“Ongeziene precisie”

Daardoor rijst de vraag: wie is de man wiens gelaatstrekken zo gedetailleerd gevat zijn in het beeldje en wat betekende hij voor de lokale bevolking? “We vermoeden dat het om een koning gaat, al hebben we daar geen bewijzen voor”, zegt hoofdonderzoeker Robert Mullins.

Er bestaat echter geen twijfel dat het om een belangrijk iemand gaat. “Niet alleen zijn kroon, zijn koninklijke baard en zijn elegante haar wijzen daarop”, aldus Mullins. “Maar ook de artistieke precisie van het beeldje is bijna ongezien voor die periode en regio. Het beeldje is ook gemaakt van een glasachtig materiaal dat we vaker tegenkomen in juwelen uit het ijzertijdperk.”

Als de archeologen de identiteit van de man weten te achterhalen, kunnen ze mogelijk ook het mysterie rond Abel Beth Maacah oplossen. “Jammer genoeg bestaan er bijna geen bronnen uit die periode die duidelijkheid kunnen brengen. En ook de Bijbel zelf blijft heel vaag.”

Vertrappeld door paarden, opgegeten door honden

De wetenschappers vermoeden dat de loyaliteit van de stad “veranderlijk” was en dat het hoofd mogelijk tot een van de rivaliserende koningen behoort. Opmerkelijk: twee van de meest waarschijnlijke theorieën linken het hoofd aan een van de meest beruchte personages uit de Bijbel: de Israëlische koningin Izebel.

Izebel wordt meestal voorgesteld als een godslasterlijke verrader van haar eigen koninkrijk en wordt uiteindelijk door een raam gegooid, vertrappeld door paarden en opgegeten door honden. Haar naam (Jezebel in het Engels) werd eeuwenlang een synoniem voor immoraliteit.

Volgens de onderzoekers is het echter mogelijk dat Izebel onterecht de stempel van slechterik kreeg opgeplakt. “Ze was een machtige koningin die de families van twee naburige koninkrijken verenigde: als de dochter van koning Ithobaäl van Tyrus en als vrouw van koning Achab van Israël. Twee mannen die aan de macht waren in de periode dat het hoofd werd gesneden. Omdat het beeldje werd gevonden op de grens van de koninkrijjken, weten we dus niet of Achab wordt voorgesteld, of Ithobaäl, of mogelijk zelfs de Aramese koning Hazaël. Een koninklijk enigma.”

De archeologen keren later deze maand terug naar de site om verder te graven. In de hoop het lichaam bij het hoofd en nog een stukje van de bijna 3.000 jaar oude puzzel te vinden.